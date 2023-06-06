Кадры с места спасения лося, провалившегося в колодец у стрелочного завода, показали очевидцы

К колодцу, в который провалился молодой лось, приехали сотрудники Минприроды.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
К колодцу, в который провалился молодой лось, приехали сотрудники Минприроды. Также на месте работают спасатели. К колодцу пригнали кран, чтобы достать животное.
– На месте наш госинспектор. Во взаимодействии с другими ведомствами спасательная операция будет проведена. Привлекаем сотрудника управления ветеринарии по НСО обязательно, чтобы сразу осмотреть его можно было по состоянию, как только вытащим его оттуда, – рассказали КП-Новосибирск в Минприроды НСО.
По словам очевидцев, в колодец провалился лосенок. Как долго он находится там, неясно.
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