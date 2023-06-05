«Погибла на глазах у беременной мамы»: под Новосибирском 10-летняя девочка утонула в день рождения

Девочка была с мамой в санатории. Фото: СК РФ НСО
Стали известны подробности гибели10-летней девочки в реке Бердь в Новосибирской области. Напомним, что трагедия произошла 3 июня.
- Мама с дочкой были на пляже. Отмечали день рождения девочки. У нее мама беременна, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.
В роковой день мама с дочкой были в санатории. Девочка пошла купаться. В один момент она скрылась под водой и не смогла выплыть. Следователи проводят проверку по факту трагедии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер