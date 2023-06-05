«Погибла на глазах у беременной мамы»: под Новосибирском 10-летняя девочка утонула в день рождения

Девочка была с мамой в санатории. Фото: СК РФ НСО

Стали известны подробности гибели10-летней девочки в реке Бердь в Новосибирской области. Напомним, что трагедия произошла 3 июня.

- Мама с дочкой были на пляже. Отмечали день рождения девочки. У нее мама беременна, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

В роковой день мама с дочкой были в санатории. Девочка пошла купаться. В один момент она скрылась под водой и не смогла выплыть. Следователи проводят проверку по факту трагедии.

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