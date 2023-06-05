Отдыхала с мамой на пляже: под Новосибирском в реке Бердь утонула 10-летняя девочка

Под Новосибирском в реке Бердь утонула 10-летняя девочка. Фото: СК РФ НСО.
Трагедия произошла в Бердске Новосибирской области. В реке Бердь утонула 10-летняя девочка. О происшествии сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– На пляже реки Бердь в городе Бердске отдыхала семья, мать и ребенок. В какой-то момент 10-летняя девочка во время купания скрылась под водой и утонула, – уточнили в Следкоме.
Следователи проводят проверку случившегося.
В СК напомнили, что оставлять детей без присмотра у водоемов нельзя. Также недопустимо упускать ребенка из вида, пока он купается. Если он не умеет плавать, его нужно обеспечить спасательными средствами.
Всего с начала 2023 года, по данным СК, в НСО утонули 5 детей.
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