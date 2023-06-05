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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:54

8-летний ребенок утонул в реке Шипуниха под Новосибирском

На место выехал следователь
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
9-летний ребенок утонул в реке Шипуниха под Новосибирском.

9-летний ребенок утонул в реке Шипуниха под Новосибирском.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная трагедия произошла на водоеме в Новосибирской области. В понедельник. 5 июня, стало известно о гибели 8-летнего ребенка.

– Утонул несовершеннолетний 2014 года рождения в реке Шипуниха в микрорайоне Ложок Искитима, – подтвердили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по НСО. На место трагедии выехал следователь. Подробная информация об инциденте станет известна позже.

Ранее КП-Новосибирск писала, как на глазах у матери в реке Бердь утонула 10-летняя девочка.

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