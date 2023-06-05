Подманил и начал бить: в Новосибирске мужчина жестоко избил маленькую собаку

В Новосибирске мужчина жестоко избил маленькую собаку. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирска рассказали о соседе, который издевается над собакой. По словам горожан, он избивает животное. В доказательство обвинений они предоставили видео.

На кадрах мужчина подманил к себе собаку. Та, доверившись, радостно подбежала к нему. А хозяин схватил питомца и жестоко побил. Произошло все это на улице Андрея Рублёва, 19.

– Заявление на соседа пока не писал. Но планирую это сделать в ближайшее время. Однако надежды мало. Наш участковый по всем материалам делает отказ. Соседи пишут, что сосед не в первый раз бьет собак, – рассказал КП-Новосибирск сосед живодера, поделившийся видео.

Новосибирцы уверены, что такого хозяина нужно привлечь к ответственности, а собаку у него забрать.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Заельцовском районе живодер избил щенка в подъезде.

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