В Новосибирске спасатели вытащили из воды тонувшую 37-летнюю женщину

Сибиряки раньше времени открыли купальный сезон. Фото: спасатели МАСС
В карьере Юго-Западный в Новосибирске едва не утонула женщина. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— 37-летняя женщина тонула на воде. Была доставлена на берег, передана бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС в своей официальной группе.
На этой неделе в Новосибирске установилась аномальная жара, с наступлением выходных, да и раньше, горожане открыли купальный сезон, несмотря на то, что плавать в водоемах до 15 июня запрещено.
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