Духота и палящее солнце: показываем, как новосибирцы справляются с аномальной жарой

Новосибирцы оккупировали импровизированные пляжи. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Новосибирск пришло настоящее лето. Столбики термометров перевалили за +30. Сибиряки находят открытые водоемы и прочие доступные места с водой, чтобы как-то охладиться. КП-Новосибирск нашла одно место, где уже яблоку негде упасть. Показываем, как горожане справляются с палящим солнцем.

Горожане массово вышли на импровизированные пляжи. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Город и новосибирцы плавятся от солнца. До 10 июня синоптики обещают жару до +35 и безветрие. Природа благоухает, а сибиряки активно ищут места, где они смогут скоротать выходные.

Молодежь разводит костры, чтобы приготовить еду. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Пляжи будут готовы к открытию лишь 15 июня, но народ все равно находит лазейки, как и где искупаться. Например, жители Калининского района выбрали местом для отдыха озеро Лесное, недалеко от парка отдыха «Сосновый бор».

Дети играют в волейбол. Фото: Алина НЕЧАЕВА

По протоптанным тропинкам к пляжу пробираются толпы подростков и детей. В руках у них домашние пледы, кепки и немного еды. Кто-то и вовсе прихватил с собой надувной матрас, чтобы опробовать его на воде. Бесстрашная ребятня выплывает на нем прямо на середину озера, не боясь глубины. Кстати, зря: буквально в прошлом году там утонул мальчик.

Сережа уже искупался. А вы? Фото: Алина НЕЧАЕВА

Среди посетителей пляжа есть и те, кто предпочел купание в озере поездке на дачу.

- Оказались мы здесь случайно. Изначально должны были ехать на дачу, но из-за пробок решили перенести поездку и отправились сюда. На этом озере мы впервые, - поделился сибиряк.

Купание на озере запрещено. Фото: Алина НЕЧАЕВА

С несанкционированного пляжа доносятся звонкий смех и побуждающее «Сережа, айда в воду!».

Кажется, словно табличек «Купаться запрещено», «Разведение огня запрещено» никогда и не было. Молодежь разводит костры, играет в водное поло и ныряет в мутную воду с головой.

Герде нравится играть в воде. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Среди купальщиков оказались и четырехлапые. Местная жительница часто посещает это место со своей собакой Гердой. Сегодняшний, особенно жаркий день не стал исключением. Сама хозяйка в воду не погружается - холодно, зато хвостатый друг с радостью создает дождь из брызг на берегу пляжа.

Татьяна гуляет с Гердой. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- Около дома жарко, вот мы и пришли сюда. На самом деле это наше излюбленное место. С детства приходим на озеро: и зимой, и летом, и осенью, - говорит местная жительница Татьяна.

Горожане приходят на пляж компаниями. Фото: Алина НЕЧАЕВА

«Комсомолка» же советует новосибирцам подождать, пока не откроются безопасные локации для купания. С 15 июня более чем в шести безопасных местах будут работать спасатели и сибиряки смогут провести жаркие деньки там.

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