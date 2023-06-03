«Пока об отдыхе не думаю»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть не раскрыл свои планы на летний отпуск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал рассказывать, как планирует провести свой летний отпуск. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал рассказывать, как планирует провести свой летний отпуск. Этот вопрос градоначальнику задали в ходе пресс-конференции в пятницу, 2 июня.

Глава Новосибирска отметил, что сейчас у него много работы. Впереди – День города, уже вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям.

− Не делюсь обычно планами своими, пока об отдыхе не думаю. Большой объем работ, ремонтных работ, подготовка ко Дню города, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, в прошлом году мэр во время своего отпуска выезжал в область и отдыхал на природе.

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