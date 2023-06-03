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НовостиОбщество3 июня 2023 4:32

«Пока об отдыхе не думаю»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть не раскрыл свои планы на летний отпуск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал озвучивать свои планы на летний отпуск
Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал рассказывать, как планирует провести свой летний отпуск.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал рассказывать, как планирует провести свой летний отпуск.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал рассказывать, как планирует провести свой летний отпуск. Этот вопрос градоначальнику задали в ходе пресс-конференции в пятницу, 2 июня.

Глава Новосибирска отметил, что сейчас у него много работы. Впереди – День города, уже вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям.

− Не делюсь обычно планами своими, пока об отдыхе не думаю. Большой объем работ, ремонтных работ, подготовка ко Дню города, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, в прошлом году мэр во время своего отпуска выезжал в область и отдыхал на природе.

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