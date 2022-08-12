Мэр Новосибирска рассказал, чем занимался в отпуске

Мэр Новосибирска рассказал, что делал в отпуске. Фото: стоп-кадр прямой трансляции.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскрыл подробности о своем кратковременном отпуске в области. В пятницу, 12 августа, в эфире радио КП-Новосибирск он заявил о своем любимом занятии на природе.

– Сумел выкроить только 10 дней, потому что лето – это горячая пора, и найти время тяжело. Но позволил себе отдохнуть, – сказал глава города.

В ответ на вопрос о том, как все-таки отдыхает мэр Новосибирска, Анатолий Локоть лаконично перечислил: «Природа, воздух, вода, лес».

– Главное увлечение – рыбалка. Поймать крупную рыбу не удалось, похвастать особо нечем, но душу отвел маленько, – признался градоначальник.

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