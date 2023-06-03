В новосибирском центре вирусологии «Вектор» нашли коррупционные нарушения

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства. В этом уличили 9 должностных лиц по итогам деятельности 2021 года. Вскрылись нарушения после очередной проверки прокуратуры в 2022 году.

— Нарушения допущены в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Руководству было вынесено представление по итогам рассмотрения которого 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — пояснил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства Павел Илык.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно об увольнении директора «Вектора» Рината Максютова. Его лишили должности «в связи с утратой доверия». Был выявлен факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.

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