«Сверху падали горящие куски пластика»: очевидцы рассказали подробности пожара на улице Краузе в Новосибирске

Очевидцы рассказали подробности пожара на улице Краузе в Новосибирске. Фото: предоставлено Иваном

Очевидцы рассказали подробности пожара на улице Краузе в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось рано утром в пятницу, 2 июня. Загорелась квартира в доме № 19/1.

— Мы с супругой проснулись от грохота в 5: 40 утра, думали кто-то дебоширит, и что-то выкидывает с балкона. Но оказалось, что грохот стоял от ударов по стёклам и металлическому козырьку от падающих вниз горящих частей балкона 15 этажа. Сообразив, что происходит, схватили паспорта, кота и эвакуировались. Перед выходом жена увидела прилипший кусок пластика к нашему балкону, который горел. Мы его потушили и выбежали, — рассказал КП-Новосибирск житель дома Иван.

На место приехали пожарные. Горели три однокомнатные квартиры. На 15-том этаже огонь охватил балкон и мебель на кухне. Этажом выше выгорел балкон и произошло закопчение квартиры. На 17-том этаже сгорел балкон, также закопчены кухня и комната. Люди успели покинуть дома до приезда МЧС.

— Из-за узкого двора, заставленного машинами, пожарные не сразу смогли проехать к горящей стороне, потому оперативно прокинули рукав по этажам и стали тушить огонь. Один пожарный вынес из горящей квартиры кота, тот был шоке, но дышал и мяукал. Кот надышался угарным газом. Хозяйка увезла его в ветклинику, — вспоминает Иван.

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