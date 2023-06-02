Жильцы эвакуировались самостоятельно: в МЧС раскрыли подробности пожара в многоэтажке в Новосибирске

Пожарные прибыли на место спустя 10 минут после вызова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в 17-этажке на улице Краузе 19/1 в Новосибирске произошел пожар. В ГУ МЧС России по Новосибирской области раскрыли подробности ЧП, в котором, к счастью, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 05:39, спустя 10 минут на месте были пожарные. В этот момент горели квартиры на 15, 16 и 17 этажах.

− Люди эвакуируются самостоятельно по незадымляемым лестницам. 06:08 локализация, 06:11 ликвидация открытого горения, − рассказали в МЧС.

Выяснилось, что горели три однокомнатные квартиры. На 15-том этаже огонь охватил балкон и мебель на кухне.

Этажом выше выгорел балкон и произошло закопчение квартиры. На 17-том этаже сгорел балкон, также закопчены кухня и комната.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава.

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