«Горели три квартиры»: в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в многоэтажке

В доме № 19/1 на улице Краузе загорелись три квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в пятницу, 2 июня, в Калининском районе Новосибирска произошло ЧП. Как сообщили в группе «АСТ-54», в доме № 19/1 на улице Краузе загорелись три квартиры.

− Горели три квартиры на 15, 16 и 17 этажах в доме № 19/1 на улице Краузе. Двор был заставлен автомобилями, пожарным пришлось добираться пешком, − рассказали очевидцы.

В квартире на 15-том этаже огонь объял балкон и кухню. Сама квартира сильно закоптилась. На 16-том этаже тоже сгорел балкон. На 17-том горели пластиковые конструкции и остекление балкона.

Информации о пострадавших не поступало.

Чтобы потушить пожар, огнеборцам пришлось использовать 50-метровый подъемник.

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