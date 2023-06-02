В Академгородке Новосибирска сбили школьника, который шел по «зебре»

Мальчик переходил дорогу по «зебре». Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
В пятницу, 2 июня в Советском районе Новосибирска сбили пешехода-школьника. Об аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.
— В 14 часов водитель 46 лет ехал по улице Российской, когда наехал на несовершеннолетнего мальчика. Пешеход 16 лет шел по переходу, — уточнили в ведомстве.
Школьника увезли в больницу. Пока неясно, какие травмы получил подросток. На месте работал экипаж ГИБДД.
Ранее КП-Новосибирск писала о 13-летней девочке, которую сбили на дороге. Школьницу доставили в больницу.
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