В Новосибирске иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу

Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. ДТП случилось днём в пятницу, 2 июня.

- В 14:50 минут, 64-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» ехала по улице Энгельса, поворачивая налево на улицу Гидромонтажная. Напротив дома 46 по улице Гидромонтажная, она сбила 13-летнюю девочку,переходившую дорогу не по пешеходному переходу, - сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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