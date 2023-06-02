В прокуратуре опровергли задержание депутата горсовета Антона Картавина в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Новосибирской области опровергла задержание депутата горсовета Антона Картавина. Ранее сообщалось, что к нему с утра нагрянули правоохранители, после чего доставили в отдел.
– Задержания не было. Прокуратура объявила предостережение депутату горсовета о недопустимости нарушения закона при участии в митинге, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что в прокуратура поступила информация о запланированном проведении несанкционированного митинга.
Депутату Картавину, как лицу, намеревавшемуся принять участие в несанкционированном митинге, объявили предостережение.
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