Депутата горсовета Антона Картавина задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали депутата горсовета Антона Картавина. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

В Новосибирске задержали депутата горсовета Антона Картавина. Об этом стало известно утром в пятницу, 2 июня.

Полицейские нагрянули к нему в квартиру примерно в шесть часов утра. Картавина доставили в отдел полиции.

После этого депутата перевезли в прокуратуру на беседу, а потом отпустили. По предварительной информации, это может быть связано с несанкционированной акцией протеста.

− Меня держали в дежурной части, катали по всему городу, − рассказал Infopro54 Антон Картавин.

Напомним, Антон Картавин является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение.

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