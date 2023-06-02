«Не смог смотреть, как мучается животное»: жители Новосибирска рассказали, как спасли раненую косулю

Жители Академгородка в Новосибирске рассказали, как спасли раненую косулю. Фото: стоп-кадр.

Стали известны подробности спасения самца-косули, замеченного в Академгородке. Раненое животное в испуге металось по дороге на глазах толпы очевидцев. Один из новосибирцев, Александр, отвез косулю в клинику. Об этом КП-Новосибирск рассказала его жена Екатерина.

– Муж приехал на улицу Российскую, а там уже народ возился с этой косулей. Ее поймали, связали ноги, держали за рога, звонили в разные службы, чтобы вызвать специалистов, но все структуры просто перенаправляли друг к другу. Александр не смог смотреть, как мучается животное, сказал грузить косулю к нему в машину и отвёз в ветеринарную клинику, – уточнила сибирячка.

По словам женщины, косулю в клинике не хотели принимать. Но после уговоров все же оставили.

– Там составили договор на имя Александра, взяли контакты, оставили животное на диагностику. Через несколько часов позвонили мужу и сообщили, что животное забрали люди из министерства охраны природы. А также попросили заплатить за услуги 2265р, – говорит Екатерина.

По словам женщины, самец косули угодил под машину. А водитель, сбившая животное, просто скрылась с места ДТП.

– Косуле перебило челюсть, и повредило ножки, – добавила сибирячка.

Как рассказывали КП-Новосибирск в Минприроды, после осмотра в клинике выяснилось, что угрозы жизни косули нет. Государственный инспектор выпустил животное в лес.

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