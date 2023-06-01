«Сперва подумала, что рыжая собака, а потом увидела рога»: жители Академгородка в Новосибирске встретили на дороге испуганную косулю

Жители Академгородка в Новосибирске спасли испуганную косулю, метавшуюся на дороге. Фото: стоп-кадр.

Жители Академгородка в Новосибирске встретили на дороге испуганную косулю. Бедное животное испугалось непривычной обстановки и металось в растерянности.

– Увидела косулю накануне, 31 мая, когда ехала на машине со стороны улицы Иванова в сторону ул. Кутателадзе. Была пробка, и справа я увидела у забора животное. Сначала подумала, что большая рыжая собака, а потом увидела рога. Там рядом с косулей были подростки. Они то ли фотографировали, то ли что… В общем, не давали ей прохода....да там и деться некуда было, с одной стороны забор, дорога, пешеходная дорожка. А с другой – забор и здание ДЭУ. Я сразу же позвонила в 112, описала ситуацию, время было 11:22. Проезжала мимо потом через 20-30 минут, никого не было уже…, – рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Девушка добавила, что животное было напугано. В страхе металось и жалось к забору. А язык был высунут. Также косуля была ранена.

Оказалось, что косулю спасли неравнодушные очевидцы. Они отвезли ее в ветеринарную клинику. А уже оттуда животное забрали сотрудники Минприроды НСО.

– Самцу косули была оказана медицинская помощь в клинике. Жизни ничего не угрожало. Госинспектор выпустил его в естественную среду обитания, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

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