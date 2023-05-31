В Новосибирске усилили контроль за золоотвалами из-за пыльных бурь

В Новосибирске усилили контроль за золоотвалами после пыльных бурь на улицах города. Фото: СГК

В Новосибирске усилили контроль за золоотвалами после пыльных бурь на улицах города. Энергетики будут более тщательно следить за зоолотвалами всех новосибирских ТЭЦ. Особенно — в сухую и жаркую погоду.

— Сегодня организовали контрольные замеры на золоотвале ТЭЦ-3. Исследование проводили эксперты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Специалисты лаборатории выяснили, что содержание пыли в десятки раз ниже установленных саннормам.

Напомним, об одной такой особо яркой пыльной буре КП-Новосибирск писала в субботу, 27 мая. Тогда не левом берегу нарисовался поистине апокалиптичный пейзаж. Из-за повисшей в воздухе плотной пыльной завесы видимость снизилась до расстояния вытянутой руки.

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