«Как будто апокалипсис»: левый берег Новосибирска накрыла песчаная буря с золоотвала

На левом берегу Новосибирска нарисовался поистине апокалиптичный пейзаж. Фото: "АСТ-54"

В субботу, 27 мая, на левом берегу Новосибирска нарисовался поистине апокалиптичный пейзаж. Из-за повисшей в воздухе плотной пыльной завесы видимость снизилась до расстояния вытянутой руки. Горожане стали снимать на видео сибирскую «песчаную бурю» и выкладывать в сеть.

— Похоже на дым, но на самом деле — это пыль. Со стороны Дивногорского в сторону Станционной. А ведь там находятся жилые дома, и всё это летит прямо на них, как можно дышать в такой пыли? — пишут подписчики паблика Вконтакте «АСТ-54».

Новосибирцы предположили, что пыльные бури связаны с расположенным неподалеку золоотвалом ТЭЦ. В СГК прокомментировали эту ситуацию.

— Из-за сильного ветра при долгом отсутствии осадков сегодня днем появилась пыль от подсохшей кромки золоотвала. В целом золоотвал находится под слоем воды. Директор ТЭЦ-3 уже направил на место сотрудников станции. В ближайшее время пылящий участок будут увлажнять, — пояснили КП-Новосибирск в Сибирской генерирующей компании.

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