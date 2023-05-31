«Его искала мама»: в полиции рассказали о мужчине, тело которого достали водолазы под Новосибирском

В полиции рассказали подробности о мужчине, чье тело нашли водолазы в реке в Барабинском районе. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

В полиции рассказали подробности о мужчине, чье тело нашли водолазы в реке в Барабинском районе. Напомним, об этом сообщили в аварийно-спасательной службе днем в среду, 31 мая.

— В полицию поступило сообщение от жительницы Барабинского района о пропаже ее 59-летнего сына. Полицейские приступили к поискам мужчины, в которых позже было решено задействовать водолазов, — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД. — 31 мая тело пропавшего обнаружили в реке. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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