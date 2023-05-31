В Новосибирской области водолазы достали из реки тело человека

В Барабинском районе водолазы вытащили на берег тело человека. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

В Барабинском районе водолазы вытащили на берег тело человека. Их вызвали туда полицейские в среду, 31 мая, для помощи в поиске пропавшего.

— Спасателями Куйбышевского поисково-спасательного отряда осуществлены водолазные спуски, тело пострадавшего найдено, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции, — сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО.

Спасатели отметили, что за май выезжали на акватории для поиска пропавших 15 раз.

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