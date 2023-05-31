Раскрыты подробности исчезновения новосибирской пенсионерки в желтой футболке и тапках. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Стали известны подробности исчезновения 60-летней пенсионерки в Октябрьском районе Новосибирска. Ранее сообщалось, что женщина пропала 30 мая.

– 30 мая этого года ушла с палисадника у дома и пропала. Идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона звонит в медицинские учреждения, – рассказали КП-Новосибирск в «ПСО ЛизаАлерт НСО».

В пресс-службе отряда добавили, что объявлен сбор на поиск пенсионерки, а также организован штаб.

– Были отправлены группы на патрулирование улиц, в штабе было зарегистрировано 23 добровольца, –добавили в отряде.

Напомним, в день исчезновения пенсионерка была одета в серую кофту, белое трико, желтую футболку и пестрые тапки.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

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