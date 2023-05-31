Ушла из дома в неизвестном направлении: в Новосибирске ищут 60-летнюю женщину в желтой футболке и пестрых тапках

В Новосибирске пропала 60-летняя пенсионерка в желтой футболке и пестрых тапках. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске объявили поиски Щукиной Светланы Владимировны. 60-летняя женщина 30 мая ушла из дома в неизвестном направлении. Проживает она в Октябрьском районе города. Ориентировку на пенсионерку опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение. Черные волосы с сединой и голубые глаза. Была одета в серую кофту, белое трико, желтую футболку и пестрые тапки, – говорится в ориентировке.

Волонтеры уточнили, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где находится Светлана Владимировна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber