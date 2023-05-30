В Новосибирске на 15 июня перенесли официальное открытие пляжей

Официальное открытие пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Официальное открытие пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Об этом на аппаратном совещании 30 мая сообщил начальник департамента по ЧС мэрии города Сергей Куценко.

Напомним, ранее в муниципалитете поставили задачу подготовить пляжи к 1 июня. Всего будет шесть безопасных локаций для купания. Это четыре пляжа в ПКиО «У моря Обского» − «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг», пляж «Звезда» в Академгородке и пляж у Оби со стороны парка «Бугринская роща».

По словам Сергея Куценко, акваторию реки Обь в парке «Бугринская роща» уже проверили, там все в порядке. Однако водолазы пока не могут обследовать дно в ПКиО «У моря Обского». Причиной тому низкий уровень воды.

Предполагается, что пляжи официально откроют в середине июня. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал как можно скорее подготовить зоны для отдыха и купания.

− В кратчайшие сроки обследовать территорию шести пляжей, чтобы после санитарного анализа их открыть и дать людям возможность легально отдыхать. Будет жарко, все будут на берегу, − подчеркнул градоначальник.

Также он приказал увеличить количество спасательных постов на пляжах.

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