В Новосибирске на 15 июня перенесли официальное открытие пляжей

Официальное открытие пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Официальное открытие пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Об этом на аппаратном совещании 30 мая сообщил начальник департамента по ЧС мэрии города Сергей Куценко.
Напомним, ранее в муниципалитете поставили задачу подготовить пляжи к 1 июня. Всего будет шесть безопасных локаций для купания. Это четыре пляжа в ПКиО «У моря Обского» − «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг», пляж «Звезда» в Академгородке и пляж у Оби со стороны парка «Бугринская роща».
По словам Сергея Куценко, акваторию реки Обь в парке «Бугринская роща» уже проверили, там все в порядке. Однако водолазы пока не могут обследовать дно в ПКиО «У моря Обского». Причиной тому низкий уровень воды.
Предполагается, что пляжи официально откроют в середине июня. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал как можно скорее подготовить зоны для отдыха и купания.
− В кратчайшие сроки обследовать территорию шести пляжей, чтобы после санитарного анализа их открыть и дать людям возможность легально отдыхать. Будет жарко, все будут на берегу, − подчеркнул градоначальник.
Также он приказал увеличить количество спасательных постов на пляжах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер