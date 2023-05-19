В Новосибирске в летний сезон 2023 будут официально работать шесть пляжей

Летом в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Летом в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей. Решение подписал мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирцы смогут без опаски посещать четыре пляжа «У моря Обского». Это «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг». Кроме того, купаться разрешено на пляже «Звезда» в Академгородке и пляже, расположенном у Оби со стороны парка «Бугринская роща». На каждом из них установят спасательные посты.

В список запрещенных мест для купания вошло более 40 локаций. Среди них – стихийные пляжи вдоль реки Иня, Обь и на Обском водохранилище.

В таких местах установят таблички «Купание запрещено».

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии назвали предварительную дату открытия пляжей в Новосибирске.

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