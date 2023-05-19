В Новосибирске в летний сезон 2023 будут официально работать шесть пляжей

Летом в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Летом в Новосибирске будут работать шесть официальных пляжей. Решение подписал мэр города Анатолий Локоть.
Новосибирцы смогут без опаски посещать четыре пляжа «У моря Обского». Это «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг». Кроме того, купаться разрешено на пляже «Звезда» в Академгородке и пляже, расположенном у Оби со стороны парка «Бугринская роща». На каждом из них установят спасательные посты.
В список запрещенных мест для купания вошло более 40 локаций. Среди них – стихийные пляжи вдоль реки Иня, Обь и на Обском водохранилище.
В таких местах установят таблички «Купание запрещено».
Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии назвали предварительную дату открытия пляжей в Новосибирске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер