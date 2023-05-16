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НовостиОбщество16 мая 2023 6:08

В мэрии назвали предварительную дату открытия пляжей в Новосибирске

Их уже готовят к летнему сезону
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В мэрии назвали предварительную дату открытия пляжей в Новосибирске.

В мэрии назвали предварительную дату открытия пляжей в Новосибирске.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска рассказали, когда планируют открыть городские пляжи. Их уже готовят к предстоящему летнему сезону. Также ответственные службы мониторят паводковую обстановку.

– Вместе с департаментом культуры и другими организациями приступаем к подготовке пляжей. Задача подготовить их к 1 июня. Тогда, по возможности, откроется сезон, – сообщил на аппаратном совещании начальник управления мэрии Новосибирска по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

По его словам, ведется набор спасателей, которые будут отвечать за безопасность на пляжах. Они будут дежурить в местах купания.

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