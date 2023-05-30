Новосибирский композитор подал иск на полмиллиона к Comedy Club Production

Композитор Олег Влади, уроженец Новосибирска, подал в суд на Comedy Club Production. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Композитор Олег Влади, уроженец Новосибирска, подал в суд на Comedy Club Production. Музыкант требует от компании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за отсутствие его авторства в титрах шоу «Танцы. Битва сезонов» на телеканале ТНТ. В эфир выпуск вышел еще в 2016 году, но автор песни, под которую станцевала одна из конкурсанток, увидел его в сети только сейчас — на платформе онлайн-кинотеатра.

— Прошу взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда за нарушение авторских прав в размере 500 тысяч рублей, а также обязать ответчика удалить соответствующую запись шоу в течение 7 суток с момента вступления решения по данному делу в законную силу, — сообщается в тексте иска, предоставленного КП-Новосибирск адвокатом композитора Валерией Рытвиной.

Ранее за не упоминание в титрах передач, где использовались его песни, Олег Влади подавал иск на 1, 5 миллиона рублей к Первому каналу.

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Его имя не упомянули в титрах передач, где исполнялись его песни (подробнее).

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