Новосибирский композитор подал иск на полмиллиона к Comedy Club Production

Композитор Олег Влади, уроженец Новосибирска, подал в суд на Comedy Club Production.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Композитор Олег Влади, уроженец Новосибирска, подал в суд на Comedy Club Production. Музыкант требует от компании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за отсутствие его авторства в титрах шоу «Танцы. Битва сезонов» на телеканале ТНТ. В эфир выпуск вышел еще в 2016 году, но автор песни, под которую станцевала одна из конкурсанток, увидел его в сети только сейчас — на платформе онлайн-кинотеатра.
— Прошу взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда за нарушение авторских прав в размере 500 тысяч рублей, а также обязать ответчика удалить соответствующую запись шоу в течение 7 суток с момента вступления решения по данному делу в законную силу, — сообщается в тексте иска, предоставленного КП-Новосибирск адвокатом композитора Валерией Рытвиной.
Ранее за не упоминание в титрах передач, где использовались его песни, Олег Влади подавал иск на 1, 5 миллиона рублей к Первому каналу.
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