Музыкант из Новосибирска, написавший песни для Лободы, подал иск на 1,5 миллиона к Первому каналу

Уроженец Новосибирска и автор песен Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уроженец Новосибирска и автор песен Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал. Причиной стало отсутствие упоминания имени сибиряка в титрах нескольких программ, где были исполнены его песни.

— Сам иск непосредственно с Лободой не связан и требований к ней не содержит. Дело в том, что не указание в телевизионной программе автора текста или музыки является самостоятельным нарушением неимущественных прав автора. За последние 10 лет сформировалась довольно понятная судебная практика, в том числе по искам к Первому каналу, — пояснила КП-Новосибирск Валерия Рытвина, представитель Олега Влади.

В суде Влади требует от Первого канала выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 1, 5 миллионов рублей: по 500 тысяч за каждый факт нарушения.

— В случае выигрыша денежные средства истец направит на благотворительные цели. Он и так регулярно участвует в сборах в поддержку военнослужащих, — добавила Валерия Рытвина.

Заседание назначено на 27 октября.

Напомним, певица Светлана Лобода покинула Россию в начале февраля, заявив об антироссийской позиции. Сейчас она проживает в Латвии.

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