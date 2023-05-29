Крупные предприятия пищевой промышленности региона вошли в нацпроект

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

При помощи инструментов бережливого производства компании рассчитывают увеличить производительность труда минимум на 5% за год.

- Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение для региона, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и отражает уровень жизни. Внедряя бережливые процессы, пищевые производства повышают качество продукции и обеспечивают рост экономической эффективности, - отмечает министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

«Фабрика ФАВОРИТ» - один из крупнейших производителей молочной и масложировой продукции за Уралом. В компании производят свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин. Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сливочного масла.

- Участие в нацпроекте дает нам возможность повысить производительность труда минимум на 5% за год и квалификацию персонала. Мы также хотим устранить потери, снизить затраты и стать более конкурентоспособными. Наша цель - получить более качественную продукцию и создать потенциал для увеличения объемов производства, - рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Также внедрять инструменты бережливого производства начнут на предприятии «Сибирский рыбный дом» - это крупный производитель вяленой рыбы холодного и горячего копчения. В год здесь перерабатывается порядка 1,5 тысяч тонн рыбы. В рамках нацпроекта в компании будут оптимизировать производство копченой рыбной продукции.

На предприятиях будут работать специалисты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.