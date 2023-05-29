Видео с мужчиной, гулявшим с обезьянкой на поводке, умилило новосибирцев

Дмитрий и его питомец билли прогулялись в парке Кольцово. Фото: стоп-кадр.

В парке «Кольцово» в Новосибирске заметили мужчину с необычным питомцем. На поводке он выгуливал обезьянку в памперсе.

На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале Baranovmovie, маленький гиббон резвился на спортплощадке, а также смотрел на воду в парке. А хозяин за ним приглядывал, словно за ребенком.

Комментаторов позабавил и умилил маленький озорник.

Журналисты КП-Новосибирск узнали тех, кто на видео. Это знаменитый гиббон Билли и его хозяин Дмитрий. Ранее мужчина рассказывал «Комсомолке», как стал настоящим папой для Билли. Он воспитывает гиббона, ухаживает за ним и создает все условия, чтобы Билли было комфортно в непривычной для него среде обитания.

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