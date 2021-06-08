«Он выбрал меня своим папой»: сибиряк, воспитывающий гиббона Билли, рассказал о жизни с необычным питомцем

Еще пару лет назад Дмитрий и подумать не мог, что станет папой для обезьянки. Фото: Предоставлено хозяином обезьяны Дмитрием

На днях жители Академгородка стали свидетелями забавной картины. Во дворе дома в Советском районе они заметили скачущую по березам обезьянку. В тот день зверек удрал от хозяина и вдоволь порезвился на деревьях. Вернули озорника бананами. Оказалось, что беглец — трехлетний гиббон Билли. Его хозяин Дмитрий рассказал КП-Новосибирск о том, как необычный питомец появился в его жизни и как изменил ее.

С появлением Билли жизнь Дмитрия перевернулась. Фото: Предоставлено хозяином обезьяны Дмитрием

Пару лет назад Дмитрий и подумать не мог, что будет жить в одной квартире с гиббоном. Билли появился у него случайно.

— Однажды зашел в гости к знакомым, которые недавно взяли обезьяну из питомника. И вот эта обезьянка запрыгнула на меня, да так, что никто оторвать ее не мог. И если честно, знакомые те не рассчитали свои силы и не могли заботиться о нем, они и предложили мне взять Билли себе. А я не смог отказать им, пожалел питомца. Тогда ему было месяца два. Он словно выбрал меня своим папой. Я решил, что изо всех сил постараюсь обеспечить ему достойную жизнь, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Для гиббона жизнь в неволе непривычна и далека от комфорта. В целом сибирский климат неестественен для теплолюбивых обезьянок. Особенно тяжело, по словам Дмитрия, приходится зимой, когда стоят лютые морозы. В такую погоду прогулки невозможны, и Билли, обожающий резвиться на воле, лишается любимого развлечения. Как выяснилось, Диме с самого начала пришлось столкнуться с рядом сложностей.

— Я учился ухаживать, кормить и обращаться с гиббонами, что называется, с нуля. Старался узнавать их повадки и образ жизни. Могу сказать, моя жизнь буквально перевернулась после того, как в ней появился Билли. Теперь приходится подгонять свой график к его распорядку дня: кормежке, прогулкам, сну. Также я оборудовал для Билли комнату, чтобы он мог более-менее свободно прыгать и перемещаться по веревкам под потолком. Еще построил для него летний вольер на свежем воздухе, — добавил Дима.

Дмитрий изо всех сил старается обеспечить обезьянке достойную жизнь. Фото: Предоставлено хозяином обезьяны Дмитрием

Есть у Билли и характер. Как говорит Дима, он любопытный, хитрый и озорной. При этом питомец очень общительный, а еще безумно ревнивый. По словам новосибирца, Билли сильно привязан к хозяину. — Он очень любит сидеть у меня на руках, не подпускает ко мне никого и даже спит со мной в обнимку. Билли очень подвижный, активный, хулиганистый. В целом, как и все гиббоны, стремится к социализации и не переносит одиночества. Он проявляет дружелюбие к людям и животным. Однако зачастую чрезмерно приставуч и навязчив, — отметил сибиряк.

По словам Димы, Билли невероятно привязан к нему, они даже спят в обнимку. Фото: Предоставлено хозяином обезьянки Дмитрием

Дмитрий рассказал, что гиббоны в среднем живут 40 — 50 лет. И сейчас Билли, которому три года, еще ребенок. Как говорит сибиряк, с возрастом проблем в воспитании обезьянки может прибавиться.

Билли очень любит гулять, а зимой лишается любимого развлечения из-за лютых морозов. Фото: Предоставлено хозяином обезьяны Дмитрием

— Например, взрослые самцы по утрам оглушительно «поют», сообщая всем о том, что территория занята. Пока я еще с этим не столкнулся, но все впереди, — смеется мужчина.

Дмитрий ответственно подходит и к питанию питомца. Он старается, чтобы оно было полноценным, полезным и вкусным.

Основной рацион гиббона - фруктовые пюре и детские кашки. А главная его слабость - это бананы. Фото: Предоставлено хозяином обезьянки Дмитрием

— Большую часть рациона Билли составляют фрукты, сухофрукты. Еще воду и детское молочко из бутылочки покупаю. Билли любит фруктовые пюре и кашки из детского питания. А бананы вообще его слабость. Конечно, добавляю и различные витамины, — перечислил Дмитрий.

В среднем в месяц на содержание Билли уходит около 20 тысяч рублей. Основные траты совсем как на маленького ребенка. Гиббону покупают памперсы, детское питание, одежду и игрушки. А еще часть денег уходит на бытовые мелочи, к примеру, на гели для купания и для ногтей.

Хозяин Билли создал в Инстаграме аккаунт, в котором делится некоторыми моментами совместной жизни. Кадры, которые публикует новосибирец, не оставляют подписчиков равнодушными. Однако, по словам Дмитрия, в фото и видео с Билли скрыт более глубокий подтекст, чем позитив и умиление.

— Заводя аккаунт, я думал о том, чтобы дарить людям радость. Хотел, чтобы они улыбнулись редкому животному и доброму юмору. Со временем понял, что я несу определенную ответственность и не должен пропагандировать содержание экзотических животных в домашних условиях. Поэтому не хотел превращать свой аккаунт в какое-то пособие по уходу за обезьянами. Напротив, я продвигаю идею того, чтобы люди не заводили диких и экзотических животных в качестве питомцев ради своей прихоти. Уверен, что это жестоко и безответственно. Каждому нужно понять, что дикие животные не поддаются дрессировке. От них не получить такую же эмоциональную отдачу, как, например, от собак. А с наступлением половой зрелости возможны даже проявления агрессии, — подчеркивает хозяин Билли.

По словам Дмитрия, в соцсетях он встретил множество неравнодушных людей. Их объединяет одно: воспитание экзотических питомцев. Они делятся друг с другом опытом и помогают советами.

— Кто-то спас умирающую обезьянку из контактного зоопарка, у кого-то дома появились другие экзотические животные в силу самых разных обстоятельств. Мы делимся опытом, общаемся. Хотел бы поблагодарить этих людей: их советы очень помогли мне наладить уход за Билли, многое понять и сформировать свою точку зрения, — отметил сибиряк.

А еще Дмитрий и Билли стали местной достопримечательностью. Жители Академгородка, замечая необычную парочку на улице, не могут сдержать эмоций. Каждому хочется поближе познакомиться с маленьким гиббоном и подержать его за лапки.

— Прохожие всегда реагируют очень эмоционально. Дети в полном восторге! Согласитесь, не каждый день встретишь на улице гиббона. Многие люди останавливаются и беседуют со мной. Хотя, честно говоря, сам Билли не особо жалует детей, а женский голос ему вообще не нравится, — признается владелец обезьянки.

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