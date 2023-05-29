В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии с автобусом и пенсионеркой в Новосибирске

Женщина переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

В понедельник, 29 мая, в Калининском районе Новосибирска автобус сбил пенсионерку. Полученные травмы оказались смертельными. В ГИБДД прокомментировали происшествие.

- По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автобусом НЕФАЗ, маршрут №64, ехал по улице Рассветной со стороны Курчатова в сторону Краузе. Около дома №4 по улице Рассветной он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автобуса в зоне регулируемого пешеходного перехода, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате наезда 72-летняя женщина погибла. На месте работают сотрудники полиции и следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Полученные пешеходом травмы оказались смертельными. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

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