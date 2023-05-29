В Калининском районе Новосибирска автобус насмерть задавил пенсионерку

В Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: АСТ-54 Black
В понедельник, 29 мая, в Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Как сообщили в группе «АСТ-54», пенсионерка попала под колеса автобуса и скончалась.
Автобус наехал на женщину на улице Рассветной рядом с остановкой «Торговый центр». По словам очевидцев, сибирячка переходила дорогу не по «зебре», а в пяти-семи метрах от пешеходного перехода.
− На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики, − говорится в публикации.
В комментариях местные жители отметили, что часто видят пенсионеров, перебегающих дорогу в неположенном месте.
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