Поиски подростка, пропавшего у реки под Новосибирском, завершились трагедией. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 29 мая, стало известно о завершении поисков юноши 2005 года рождения. Его нашли мертвым. Ранее сообщалось, что парень пропал у реки Тулы. Последний раз его видели на берегу, где он отдыхал с друзьями.

– Тело было найдено, извлечено из воды в районе села Ярково, – сообщил на оперативном совещании в правительстве глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Ранее сообщалось, что одежда пропавшего подростка осталась на берегу.

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