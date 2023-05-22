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НовостиОбщество22 мая 2023 12:25

Одежда осталась на берегу: под Новосибирском пропал 17-летний подросток

В Ярковском сельсовете Новосибирской области пропал 17-летний юноша
Екатерина Яганова
В Ярковском сельсовете Новосибирской области пропал 17-летний юноша.

В Ярковском сельсовете Новосибирской области пропал 17-летний юноша.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярковском сельсовете Новосибирской области разыскивают 17-летнего подростка. В последний раз его видели 21 мая на берегу реки Тулы.

- Вчера он с компанией друзей проводил время на берегу реки Тулы и исчез, - рассказали в администрации Ярковского сельсовета. - Предположительно, юноша решил искупаться: на берегу осталась его одежда. В понедельник, 21 мая, в месте его исчезновения работали водолазы.

На данный момент поиски подростка не дали результатов. КП-Новосибирск продолжает следить за развитием ситуации.

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