Учредителя новосибирского «Новоколледжа» Чернышова* признали иноагентом

Основателя и руководителя новосибирского «Новоколледжа» Сергея Чернышова* признали иноагентом. фото: соцсети

Основателя и руководителя новосибирского «Новоколледжа» Сергея Чернышова* признали иноагентом. В реестр его включило министерство юстиции России 26 мая 2023.

— Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине, — сообщает Министерство юстиции Российской Федерации.

В мае 2023 года Минюст также признал иноагентом общество с ограниченной ответственностью «Тайга.Инфо»*. Претензии к изданию были аналогичными: в распространении недостоверной информации о решениях и политике властей. Однако, уже являясь иноагентом, СМИ продолжает работать, ликвидировав ООО.

*Организация, признанная в России иноагентом

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При этом СМИ продолжит работать (подробнее).

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