Минюст России признал иноагентом новосибирское ООО «Тайга.инфо»*

Новосибирское СМИ включили в список иностранных агентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство юстиции России признало иностранным агентом новосибирское общество с ограниченной ответственностью «Тайга.инфо»*. Кроме того, в список попали 8 человек и еще три организации.

По данным Минюста, компанию признали иноагентом из-за распространения недостоверной информации о принимаемых властями решениях и проводимой политике.

Однако, как сообщается в Telegram-канале издания, СМИ продолжит работать, ликвидировав ООО.

*Организация, признанная в России иноагентом

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