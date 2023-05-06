Минюст России признал иноагентом новосибирское ООО «Тайга.инфо»*

Новосибирское СМИ включили в список иностранных агентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство юстиции России признало иностранным агентом новосибирское общество с ограниченной ответственностью «Тайга.инфо»*. Кроме того, в список попали 8 человек и еще три организации.
По данным Минюста, компанию признали иноагентом из-за распространения недостоверной информации о принимаемых властями решениях и проводимой политике.
Однако, как сообщается в Telegram-канале издания, СМИ продолжит работать, ликвидировав ООО.
*Организация, признанная в России иноагентом
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