В ДТП с «Ладой» на разъезде Иня в Новосибирске пострадали 3 человека

В городской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с «Ладой» на разъезде Иня в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В городской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с «Ладой» на разъезде Иня в Новосибирске. Напомним, авария случилась в ночь на субботу, 27 мая, о произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В 23:50 50-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом ехал по Бердскому шоссе в сторону улицы Одоевского. У дома 611 на Бердском шоссе он разворачивался, чтобы поехать в обратную сторону, когда столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был 21-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал водитель «Лады» и два его пассажира 28 и 19 лет, их доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

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