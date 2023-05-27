В Новосибирске на разъезде Иня «Лада» попала в серьезное ДТП

На Бердском шоссе в Новосибирске случилось серьезное ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Бердском шоссе в Новосибирске случилось серьезное ДТП. Авария произошла в ночь на субботу, 27 мая. Последствия случившегося засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— На Бердском шоссе, на Разъезде Иня, ВАЗ-2114 лишился «морды». На месте ДТП работает скорая помощь, а также сотрудники полиции, — сообщает паблике Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

На кадрах роликов, снятыми очевидцами, видно, что машина получила серьезные повреждения передней части. О пострадавших в ДТП ничего не известно. В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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