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НовостиОбщество26 мая 2023 15:30

Выпускники хором исполнили «Батарейку» в новосибирской электричке

Красивым и нарядным хлопали пассажиры вагона
Данила ШУЛЯК
Нарядные выпускники хором спели старый хит. Фото: стоп-кадр видео из АСТ-54.

Нарядные выпускники хором спели старый хит. Фото: стоп-кадр видео из АСТ-54.

В пятницу, 26 мая красавцы и красавицы с синими лентами решили спеть «Батарейку» прямо в вагоне новосибирской электрички. Ролик попал в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

Десять ребят включили колонку и под аплодисменты пассажиров задорно исполнили старый хит. Видео выступления уже разлетелось по сети.

Новосибирские школьники услышали последний звонок 25 мая. КП-Новосибирск публиковала подборку самых ярких фото и видео с торжеств со всего города.

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