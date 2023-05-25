Фото и видео последнего звонка в Новосибирске 25 мая 2023: публикуем яркие кадры

25 мая одиннадцатиклассники услышали последний звонок.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
«Комсомолка» собрала яркие кадры последнего звонка в Новосибирске 25 мая 2023. Выпускники сегодня были везде! Давайте посмотрим, как прошел праздник.
Школьники пришли на линейку в праздничной форме.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Корреспонденты побывали на последнем звонке в школе № 54, там было не протолкнуться. Парни щеголяли в костюмах с идеальными стрелками на брюках, а девчонки надели черно-белую форму, отказавшись от советских шерстяных платьев и белых фартуков.
Елизавета Краснянская - выпускница.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
- Мы не хотели быть как все, поэтому девочки пришли в белых блузках и черных юбках или брюках. Зато мы согласились танцевать вальс, эту традицию оставили, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета Краснянская, выпускница из 11 «А» класса.
Круассаны раздавали первоклашки.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Ровно в 11.00 началась торжественная линейка. Детей поздравила с выходом во взрослую жизнь первая учительница одного из классов. Она подарила ребятам круассаны с предсказаниями и воздушные шарики. Выпускники тоже пришли на линейку не с пустыми руками: они исполнили песню группы «Порнофильмы» «Прости. Прощай. Привет».
Цветы для учителей.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Выпускники подарили учителям цветы.
В лицее девочки решили одеться по классике.
Фото: Никита МАНЬКО
Это фото журналист сделал на линейке в Пушкинском лицее. Здесь ученики решили не нарушать давно сложившиеся традиции. Девочки вплели в волосы банты и надели белые фартуки.
Выпускники поехали гулять в центр и на набережную.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
После торжественных мероприятий в школах выпускники пошли гулять по улицам города. Белые бантики можно было заметить в парках, скверах, на набережной и в метро.
Девочки, кто потерял бантик?
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Кажется, кого-то сильно дернули за косичку. А ну-ка признавайтесь, кто бантик потерял?
Выпускники решили прокатиться на аттракционах.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
На набережной не протолкнуться. Будущие студенты вовсю отмечали последний звонок. В честь этого события некоторые даже решили покататься на каруселях.
Выпускники услышали последний звонок.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
В этом году последний звонок услышали 14 тысяч одиннадцатиклассников, 1300 из них претендуют на медали. Окончательно количество выпускников-медалистов определится после экзаменов.
КСТАТИ
Как проходил последний звонок полвека назад?
КП-Новосибирск узнали у краеведа Константина Голодяева, как раньше в Новосибирске проходили последние звонки.
- До этого окончание учебного года отмечала пионерия. Они устраивали парад, проходили с флагами по городу. В Новосибирск этот праздник пришёл только в 1960-е. В 1963-ем, когда в Москве, в Министерстве просвещения изменили регламентацию окончания учебного года по классам, «последний звонок» выпускников оформился окончательно, - рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер