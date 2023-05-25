Фото и видео последнего звонка в Новосибирске 25 мая 2023: публикуем яркие кадры

25 мая одиннадцатиклассники услышали последний звонок. Фото: Алина НЕЧАЕВА

«Комсомолка» собрала яркие кадры последнего звонка в Новосибирске 25 мая 2023. Выпускники сегодня были везде! Давайте посмотрим, как прошел праздник.

Школьники пришли на линейку в праздничной форме. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Корреспонденты побывали на последнем звонке в школе № 54, там было не протолкнуться. Парни щеголяли в костюмах с идеальными стрелками на брюках, а девчонки надели черно-белую форму, отказавшись от советских шерстяных платьев и белых фартуков.

Елизавета Краснянская - выпускница. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- Мы не хотели быть как все, поэтому девочки пришли в белых блузках и черных юбках или брюках. Зато мы согласились танцевать вальс, эту традицию оставили, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета Краснянская, выпускница из 11 «А» класса.

Круассаны раздавали первоклашки. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Ровно в 11.00 началась торжественная линейка. Детей поздравила с выходом во взрослую жизнь первая учительница одного из классов. Она подарила ребятам круассаны с предсказаниями и воздушные шарики. Выпускники тоже пришли на линейку не с пустыми руками: они исполнили песню группы «Порнофильмы» «Прости. Прощай. Привет».

Цветы для учителей. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Выпускники подарили учителям цветы.

В лицее девочки решили одеться по классике. Фото: Никита МАНЬКО

Это фото журналист сделал на линейке в Пушкинском лицее. Здесь ученики решили не нарушать давно сложившиеся традиции. Девочки вплели в волосы банты и надели белые фартуки.

Выпускники поехали гулять в центр и на набережную. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

После торжественных мероприятий в школах выпускники пошли гулять по улицам города. Белые бантики можно было заметить в парках, скверах, на набережной и в метро.

Девочки, кто потерял бантик? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кажется, кого-то сильно дернули за косичку. А ну-ка признавайтесь, кто бантик потерял?

Выпускники решили прокатиться на аттракционах. Фото: Алина НЕЧАЕВА

На набережной не протолкнуться. Будущие студенты вовсю отмечали последний звонок. В честь этого события некоторые даже решили покататься на каруселях.

Выпускники услышали последний звонок. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В этом году последний звонок услышали 14 тысяч одиннадцатиклассников, 1300 из них претендуют на медали. Окончательно количество выпускников-медалистов определится после экзаменов.

КСТАТИ

Как проходил последний звонок полвека назад?

КП-Новосибирск узнали у краеведа Константина Голодяева, как раньше в Новосибирске проходили последние звонки.

- До этого окончание учебного года отмечала пионерия. Они устраивали парад, проходили с флагами по городу. В Новосибирск этот праздник пришёл только в 1960-е. В 1963-ем, когда в Москве, в Министерстве просвещения изменили регламентацию окончания учебного года по классам, «последний звонок» выпускников оформился окончательно, - рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев.

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