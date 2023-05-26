В Новосибирске 30-31 мая горячую воду отключат в шести районах города на обоих берегах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 30-31 мая горячую воду отключат в шести районах города на обоих берегах. Новосибирская теплосетевая компания приступает к очередному этапу гидравлических испытаний.

С 30 мая до 11 июня испытания пройдут в зоне ТЭЦ-3 в Ленинском районе. Трубы начнут остывать за сутки до указанной даты. С 30 мая до 7 июня тестировать теплосети будут в районе ТЭЦ-4. А с 31 мая до 12 июня горячую воду отключат в районе ТЭЦ-5.

Полный список улиц, где будет отключена вода, можно найти на сайте мэрии города.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор региона Андрей Травников потребовал сократить период отключения горячей воды в городе до 10 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске отключение горячей воды хотят сократить до 10 дней

На этом настаивает губернатор (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber