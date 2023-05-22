В Новосибирске отключение горячей воды хотят сократить до 10 дней

В Новосибирске период планового отключения горячей воды хотят сократить до 10 дней.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске период планового отключения горячей воды хотят сократить до 10 дней. На этом настаивает губернатор региона Андрей Травников.
— Сегодня современные продвинутые компании уже сокращают сроки до 10 дней или до недели, Сибирская генерирующая компания чем в этом году порадует горожан? — задал вопрос глава региона на оперативном совещании в понедельник, 22 мая.
Мэр города Анатолий Локоть ответил, что такое количество дней уже заложено в график и сейчас СГК вместе с муниципалитетом работают над приходом к этой норме.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала полный график весенне-летнего отключения горячей воды в городе на период 2023 года. В Новосибирске он стартовал сразу после отключения отопления — с 16 мая. И продлится до 8 августа.
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