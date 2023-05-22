В Новосибирске отключение горячей воды хотят сократить до 10 дней

В Новосибирске период планового отключения горячей воды хотят сократить до 10 дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске период планового отключения горячей воды хотят сократить до 10 дней. На этом настаивает губернатор региона Андрей Травников.

— Сегодня современные продвинутые компании уже сокращают сроки до 10 дней или до недели, Сибирская генерирующая компания чем в этом году порадует горожан? — задал вопрос глава региона на оперативном совещании в понедельник, 22 мая.

Мэр города Анатолий Локоть ответил, что такое количество дней уже заложено в график и сейчас СГК вместе с муниципалитетом работают над приходом к этой норме.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала полный график весенне-летнего отключения горячей воды в городе на период 2023 года. В Новосибирске он стартовал сразу после отключения отопления — с 16 мая. И продлится до 8 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды в 2023 году

Сезон отключений стартует сразу после завершения отопительного сезона (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber