В Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды в 2023 году

Горячую воду начнут отключать сразу после отключения отопления. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды на 2023 год. Как сообщили в мэрии, сезон отключения стартует сразу после окончания отопительного сезона - с 11 мая. - Испытания теплосетей на максимальную температуру будут проводить с 11 по 12 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Ленинский вывод), ТЭЦ-4, ТЭЦ-5; с 15 по 16 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Городской вывод), ТЭЦ-3. После этого начнутся гидравлические испытания теплосетей, - сообщили в муниципалитете. Публикуем точный график отключения горячей воды в городе: - С 16 по 23 мая будет отключена горячая вода в домах, запитанных от ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы). - С 18 по 24 мая отключат воду в домах, относящихся к ТЭЦ-5 (головной участок, Первомайский вывод). - С 19 по 26 мая горячей воды не будет в домах от ТЭЦ-3 (зона ПНС-2), а с 30 мая по 8 июня – ТЭЦ-3. - С 30 мая по 4 июня горячую воду отключат в домах микрорайонов №5 и 6 (ТЭЦ-4). - С 31 мая по 7 июня воды не будет в зонах ПНС-10 и Фрунзе 5РТС (ТЭЦ-5). - С 5 по 12 июля воды не будет в зонах городского вывода и ПНС-1 (ТЭЦ-2). - С 5 по 12 июня отключат воду в домах зоны ПНС-5, Кропоткина-Деповская 5РТС (ТЭЦ-4). - С 13 по 21 июля горячей воды не будет в домаз зоны ПНС-6 (ТЭЦ-5), с 15 по 21 июля – ТЭЦ-2 (Ленинский вывод). - С 25 июля по 1 августа горячую воду отключат в домах, запитанных от ТЭЦ-4 (Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода). - С 26 по 31 июля опрессовку будут проводить в домах ТЭЦ-2 (городской вывод, зона ПНС-1). - С 2 по 8 августа – ТЭЦ-5 (зона ПНС-11). С 14 по 18 августа – ТЭЦ-2 (головной участок городского вывода).

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