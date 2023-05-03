Ждите после майских праздников: стала известна дата отключения отопительного сезона в Новосибирске

Отопление планируют отключить с 10 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, когда в Новосибирске отключат отопление. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 4 мая среднесуточная температура станет выше +8 градусов и больше не опустится ниже нуля. Наше предложение — завершить отопительный сезон 10 мая. После праздников мы выполним климатическую норму, — сообщил глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.

С 16 мая начнутся гидравлические испытания по зонам ТЭЦ и крупных котельных. Их проведут в 14 этапов. Порядок отключения домов от горячей воды позже опубликует мэрия.

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