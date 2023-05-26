В селе под Новосибирском мужчина провалился в 5-метровый колодец

В селе Морозово Искитимского района Новосибирской области мужчина упал в пятиметровый колодец. Фото: АСС НСО

В селе Морозово Искитимского района Новосибирской области мужчина упал в пятиметровый колодец. Инцидент произошел в четверг, 25 мая. На помощь к нему выехали спасатели.

— Поднимали пострадавшего из колодца спасатели при помощи альпинистского снаряжения и эвакуационного щита. Мужчину передали прибывшей на место карете скорой помощи, — рассказали в Аварийно-спасательной службе НСО.

В пятницу, 26 мая, в Бердске произошло схожее ЧП с 9-летним мальчиком. Ребенок провалился в открытий колодец. Ему на помощь пришли сотрудники МЧС. Прокуратура начала проверку по данному факту.

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