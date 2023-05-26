В Бердске 9-летний мальчик провалился в колодец

На месте были пожарные и спасатели.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Бердске Новосибирской области 9-летний мальчик упал в открытый колодец. Как рассказали КП-Новосибирск в региональной прокуратуре, в ведомстве уже начали проверку.
— На место выезжали силы пожарно-спасательного гарнизона Бердска, а также поисково-спасательный отряд. С помощью альпинистского снаряжения мальчика вытащили из колодка и передали медикам, — сообщили КП-Новосибирск в областном МЧС.
В прокуратуре выяснят, соблюдали ли службы ЖКХ закон в обеспечении безопасности.
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