Назван возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в 2023 году.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Стало известно, сколько лет самым возрастным жениху и невесте, поженившимся в НСО в 2023 году. Данные КП-Новосибирск предоставили в Управлении ЗАГС по региону.
– Возраст самой взрослой пары, заключившей брак в 2023 году: невесте – 86 лет, а жениху – 84 года, – говорится в ответе на запрос издания.
Ранее КП-Новосибирск писала, что самой возрастной мамой в НСО в 2023 году стала 50-летняя женщина. Самый «взрослый» папа – 64-летний мужчина.
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